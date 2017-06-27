В Приморье найден утонувший мужчина

Спасатели завершили поисковые работы

Владивосток, вторник, 27 июня , РИА Vladnews.

Поисковые работы в районе посёлка Новошахтинский Михайловского муниципального района завершены, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья.. Вчера, 26 июня, в обеденное время тело утонувшего гражданина найдено и передано сотрудникам полиции. Оформлен Акт поисковых работ. Спасатели вернулись в пункт дислокации.

Напомним, сообщение с просьбой оказать помощь в поиске мужчины 1971 года рождения поступило еще 24 июня. К работам привлечено пять человек, две единицы техники, четыре комплекта водолазного снаряжения, в том числе от МЧС России четыре человека, одна единица техники, четыре комплекта водолазного снаряжения.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.