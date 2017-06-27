Прошедший дождь вызвал повышение уровня воды на реках Приморья

Пока опасности ожидать не стоит

Владивосток, вторник, 27 июня , РИА Vladnews.

Прошедшие дожди вызвали формирование локальных дождевых паводков на реках центральных и западных районов края, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья.

Паводковая ситуация на реках края стабильная. Подъем уровня воды на реках бассейнов Уссури и Раздольная составляет 0,3-0,7 м. Наиболее интенсивный подъем уровня воды отмечается на реках бассейна реки Илистой - 0,8-1,7м. Реки в берегах.

Опасных гидрологических явлений не наблюдается.

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