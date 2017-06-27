В колонии особого режима в Приморье появились тигры

Осужденным, появившиеся хищники пришлись по душе

Владивосток, вторник, 27 июня , РИА Vladnews.

В ИК-6 в Спасске-Дальнем появились два тигра, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН по Приморскому краю.

Фигуры одного из главных символов Приморского края теперь украшают жилую зону учреждения. Идея создания фонтана пришла начальнику ИК-6 Виталию Вьюну, а воплотила замысел в жизнь инициативная группа осужденных.

Данную идею поддержали осужденные, занимающиеся творчеством и интересующиеся художественной архитектурой и скульптурированием. На воплощение идеи потребовалось около месяца. Сегодня декоративное сооружение радует своим видом сотрудников и осужденных.

Композиция представляет собой двух уссурийских тигров, отдыхающих на природе, а в основании фонтана выложено полное название и дата основания учреждения. Животные выбраны не случайно – краснокнижная хищная кошка является символом Приморского края. По замыслу скульптура олицетворяет приверженность семейным ценностям, укрепление социальных связей, развитие нравственности.

Отметим, что приобщение к творчеству положительно сказывается на воспитательном процессе осужденных. Они имеют возможность погрузиться в созидательную деятельность, найти свое призвание, сменить приоритеты.