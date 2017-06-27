В преддверии Дня города во Владивостоке производится помывка 15 памятников

Специалисты начали работу с 10 часов утра

Владивосток, вторник, 27 июня , РИА Vladnews.

Во Владивостоке в преддверии 157-летия города моют памятники – в порядок приводятся 15 различных объектов, связанных с историей города, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Специалисты очистили и помыли памятный знак на месте высадки основателей поста Владивосток с корабля «Манчжур» в 1860 году (Корабельная набережная, причал №33), памятник исследователю Дальнего Востока Невельскому (в районе ул.Светланской, 67).

Приведены в порядок памятники минерам Владивостокской крепости, расстрелянным в 1907 г. (в районе ул. Коммунаров, 21-23), экипажу шхуны «Крейсерок», трагически погибшему в 1890 г. при защите котиковых промыслов Сахалина от американских браконьеров (ул. Светланская, в районе д. 66а), матросам Сибирской флотилии, расстрелянным в 1907 г. (ул. Сахалинская, в районе д. 44).

Кроме того, обновились памятники С. Лазо (Театральный сквер), В.И. Ленину (в районе привокзальной площади), К.В. Суханову (сквер Суханова), Я. Семёнову (ул. Алеутская, 19а), адмиралу С.О. Макарову (ул. Набережная, в районе д.20) и другие объекты.

Как сообщили в управлении культуры администрации Владивостока, работы ведутся поэтапно, специалисты используют химический и механический методы. Сначала при помощи специального водного моющего состава точечно удаляются загрязнения, а затем производится помывка всего монумента - грязь удаляется струей воды с помощью специального оборудования.

Сегодня, 27 июня, специалисты начнут работы в 10 часов – будет осуществлена помывка ростральной колонны, установленной в честь 100-летия Владивостока (в районе ул. Маковского, 290).