В Приморье возбуждено уголовное дело по факту не выплаты заработной платы

Расследование продолжается

Владивосток, вторник, 27 июня , РИА Vladnews.

В Лесозаводске возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы руководством Муниципального унитарного предприятия «Уссури», сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю.

По версии следствия, с 18 марта 2017 года по настоящее время, лицо из числа руководства предприятия не исполнило свои обязанности по выплате заработной платы работникам, находящимся в трудовых отношениях. В результате чего свыше двух месяцев на предприятии полностью не выплачивалась заработная плата и работникам предприятия причинен ущерб в сумме почти 1, 5 млн рублей.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.