Погода в Приморье сегодня потенциально опасна

В каре ожидаются сильный ветер, гроза и туманы

Владивосток, вторник, 27 июня , РИА Vladnews.

Сегодня погода в Приморье оценивается как потенциально опасная, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Гидрометцентр РФ. В крае прогнозируют сильный ветер, грозу и туман.

Меньше повезло югу, западу, востоку и центру Республики Саха, северу и югу Камчатского края, северу и югу Хабаровского края, Амурской области и Еврейской АО. Там объявлен оранжевый уровень опасности, связанный с высокой пожароопасностью. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба.

Желтый уровень присвоен также арктическому побережью Республики Саха, побережью Охотского моря, континентальным районам Магаданской области и Чукотскому АО.

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