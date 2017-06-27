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Приморский политолог: Путину вряд ли говорили, что Находка задыхается от угольной пыли

Довели ли вообще до сведения главы государства информацию об экологической катастрофе в населенном пункте одного из чистейших регионов РФ
Фото: Пресс-служба Кремля Фото: Пресс-служба Кремля
Владивосток, вторник, 27 июня , РИА Vladnews.

Вопрос о том, знал ли президент России Владимир Путин до "горячей линии" 15 июня о том, что в Приморье от угольной пыли, поднимающейся при перевалке угля в портах, задыхается целый город, в эфире радио "Лемма" обсудили политолог Павел Наливайко и журналист Андрей Калачинский, сообщает РИА VladNews. Как отметил Калачинский, вопрос в том, а довели ли вообще до сведения главы государства информацию об экологической катастрофе в населенном пункте одного из чистейших регионов РФ.

- Ситуация в Находке развивалась неоднозначно, - объяснил Наливайко. - Местные общественные организации неоднократно поднимали эту тему, в федеральных таблоидах она неоднократно звучала. Думаю, президент, возможно, действительно не знал о ней в силу нагрузки и естественных причин. Возможно, в Москве видели, что проблемой занялся губернатор региона, и решили, что проблема будет решена на местном уровне. Но вопрос этого мальчика был словно крик о помощи от всех жителей Находки: все интернет-ролики, в которых видно, как с подоконника стирают килограмм угольной пыли, - это, действительно, страшно.

Напомним, комплексные внеплановые проверки Росприроднадзора проходят с 20 июня по 20 июля в семи стивидорных компаниях Находки.

Генпрокуратура Российской Федерации вплотную занялась проблемой угольной пыли в городе Находка Приморского края после того, как на "горячую линию" с президентом России Владимиром Путиным дозвонился находкинский школьник - как "больной" вопрос жителей Находки дошел до сведения главы государства.

Ранее РИА VladNews сообщало о том, что житель города Находки заснял на камеру мобильного телефона ЖБФ- находкинская жестянобаночная фабрика, мыс Астафьева. Очевидец решил показать приморцам, что происходит с экологией в городе. Причал, возле которого швартуются на погрузку корабли, покрыт толстым слоем "угольной пыли" - такое определение черным "буграм" дал сам автор видео. Также парень отмечает, что совсем никому нет до этого дела. Работа продолжается в штатном режиме, а о том, чтобы предпринять какие-то попытки и исправить ситуация - речи не идет вовсе. Промышленные отходы вредят всей экосистеме Южного Приморья и влияют на здоровье его жителей. Борьба с угольной пылью началась три года назад и не закончилась до сих пор. В 2014 году открытый способ перевалки угля запретили, но указ касается только новых предприятий. Старые методы работы порта продолжают негативно отражаться на жизни горожан. От угольной пыли задыхается весь город Находка, но особенно страдают микрорайоны: «Астафьева», «Южный», «Площадь Совершеннолетия». Портятся окна, невооруженным глазом пыль можно видеть на одежде, на подоконниках, обесценивается недвижимость. Но самое страшное – она, будучи мощным канцерогеном, оседает в наших легких и выводит город в лидеры по онкологическим и другим заболеваниям.

Жители Находки создали петицию на сайте change.org, в которой призывают остановить уничтожение жителей и экосистемы всего Южного Приморья. Жители страдающего от угольной пыли города тщетно пытаются обратить на проблему внимание местных властей. Под хештегом #мненечемдышать популярных соцсетях можно найти огромное количество фотографий жителей находки, в руках которых таблички с текстом: "SOS! Находка задыхается от УГОЛЬНОЙ ПЫЛИ!"

В Находке, на площади Красных Партизан, состоялся санкционированный пикет горожан против перевалки угля открытым способом, участие в котором приняли более трех тысяч человек, Антрацитовый снег, грязные подоконники, угольная пленка на акватории, пыль в атмосфере и бездействие региональной власти (ситуация не решается с 2014 года) – все это привело к крупному народному возмущению.

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