Во Владивостоке под ногами тают рельсы

Демонтаж рельсов начался в городе

Владивосток, вторник, 27 июня , РИА Vladnews.

В рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» убирают трамвайные рельсы на Народном проспекте. Кстати, краевой центр впервые стал её участником. Ранее водители жаловались на некачественный асфальт в этом районе. Некоторые считали причиной как раз железнодорожные пути, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.