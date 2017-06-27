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Во Владивостоке под ногами тают рельсы

Демонтаж рельсов начался в городе
Владивосток, вторник, 27 июня , РИА Vladnews.

В рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» убирают трамвайные рельсы на Народном проспекте. Кстати, краевой центр впервые стал её участником. Ранее водители жаловались на некачественный асфальт в этом районе. Некоторые считали причиной как раз железнодорожные пути, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

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