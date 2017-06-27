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Во Владивостоке потушили баню

Причины возгорания устанавливаются
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 27 июня , РИА Vladnews.

Трепвожное сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы города Владивостока. сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья. Звонивший сообщил о пожаре в деревянной бане, расположенной на улице Воровского, 18.

Уже через 10 минут огнеборцы прибыли на место происшествия и приступили к тушению. В ходе проведённой разведки был установлен очаг возгорания.

Общая площадь возгорания составила 20 кв. м. Погибших и пострадавших нет. По сигналу тревоги на место происшествия прибыли 14 человек личного состава и три единицы техники. Причины возгорания устанавливаются.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.
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