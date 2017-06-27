«Восьмой канал» и радио «Лемма» устроили праздник для горожан. На летней веранде развлекательного комплекса «Фабрика» в минувшую субботу провели кулинарный конкурс. Участвовать мог любой желающий, по заранее оставленным заявкам. В итоге – за главные призы от спонсоров мероприятия боролось пять команд, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
8 канал провёл кулинарный поединок «Готовим на веранде - 2017»
Кулинарная битва прошла во ВладивостокеВладивосток, вторник, 27 июня , РИА Vladnews.
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