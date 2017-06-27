8 канал провёл кулинарный поединок «Готовим на веранде - 2017»

Кулинарная битва прошла во Владивостоке

Владивосток, вторник, 27 июня , РИА Vladnews.

«Восьмой канал» и радио «Лемма» устроили праздник для горожан. На летней веранде развлекательного комплекса «Фабрика» в минувшую субботу провели кулинарный конкурс. Участвовать мог любой желающий, по заранее оставленным заявкам. В итоге – за главные призы от спонсоров мероприятия боролось пять команд, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.