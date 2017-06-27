Бывший и.о директор Приморского океанариума предстанет перед судом за смерть животных

Расследование уголовного дела завершено

Владивосток, вторник, 27 июня , РИА Vladnews.

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего временно исполняющего обязанности директора научно-образовательного комплекса «Приморской океанариум» ДВО РАН, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю.

Напомним, что временно исполняющему обязанности директору было предъявлено обвинение в халатности. По версии следствия, в период времени с сентября 2013 по июль 2016 года обвиняемый, принял решение о приобретении и помещении двух особей тихоокеанского моржа по кличкам «Мира» и «Фаня» в научно-тихоокеанский корпус «Приморский океанариум» ДВО РАН, условия которого не соответствовали надлежащему и безопасному содержанию особей.

В результате ненадлежащего ухода за млекопитающими, животные заболели и погибли. Ущерб составил 5 млн рублей.

Также весной 2016 года фигурант не принял мер к обеспечению надлежащих и безопасных условий содержания особи белухи в бассейне, в результате чего белуха погибла и «Приморскому океанариуму» причинен материальный ущерб в размере 2, 3 млн рублей.

В настоящее время расследование завершено, уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.