В СП Владивосток будут строить производить натуральные соки и сухие фруктово-ягодные смеси

За минувшую неделю предпринимателями было подано 9 заявок

Владивосток, вторник, 27 июня , РИА Vladnews.

За минувшую неделю для реализации проектов в Свободном порту Владивосток потенциальными инвесторами было подано 9 заявок с общим объемом инвестиций 299 миллиардов рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития. Предприниматели намерены реализовать инвестпроекты в сфере производства натуральных соков, сухих фруктово-ягодных смесей из местного сырья, создать туристические комплексы и спортивно-развлекательные клубы, открыть производство модульных домов, построить газонаполнительные станции сжиженных газов и технические комплексы по обслуживанию автомобилей.