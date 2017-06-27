За минувшую неделю для реализации проектов в Свободном порту Владивосток потенциальными инвесторами было подано 9 заявок с общим объемом инвестиций 299 миллиардов рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития. Предприниматели намерены реализовать инвестпроекты в сфере производства натуральных соков, сухих фруктово-ягодных смесей из местного сырья, создать туристические комплексы и спортивно-развлекательные клубы, открыть производство модульных домов, построить газонаполнительные станции сжиженных газов и технические комплексы по обслуживанию автомобилей.
В СП Владивосток будут строить производить натуральные соки и сухие фруктово-ягодные смеси
За минувшую неделю предпринимателями было подано 9 заявокВладивосток, вторник, 27 июня , РИА Vladnews.
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