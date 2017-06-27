Братья из Приморья вырубили деревьев на 11 тысяч рублей

Уголовное дело передано в суд

Владивосток, вторник, 27 июня , РИА Vladnews.

Житель Находки обвиняется в незаконной вырубке деревьев, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Установлено, что в феврале текущего года два брата, проживающие в поселке Душкиносовершили незаконную рубку деревьев в лесном массиве. Однако, подозреваемые не успели довести свой умысел до конца, так как были задержаны сотрудниками полиции на месте происшествия.

Обвиняемые вырубили деревья пород бархат, орех и клен. Администрации Находкинского городского округа нанесен экологический ущерб на сумму, превышающую 11 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений, если эти деяния совершены в значительном размере, группой лиц по предварительному сговору». В настоящее время дело передано в суд для дальнейшего разбирательства.

Злоумышленникам грозит лишение свободы до семи лет.