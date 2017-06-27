Житель Владивостока получил 13 лет «строгача» за наркобизнес

Приговор в законную силу не вступил

Владивосток, вторник, 27 июня , РИА Vladnews.

Житель Владивостока осужден за покушение на незаконный сбыт наркотических средств, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение преступления, совершенные группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

Установлено, что в октябре 2016 года злоумышленник, стремясь к незаконному обогащению, решил заняться преступной деятельностью, связанной с незаконным оборотом наркотических средств. Реализуя свой преступный умысел, он приобрел наркотические средства синтетического ряда в размере, отнесенном действующим законодательством к особо крупному размеру.

Подсудимый расфасовал часть «покупки» и с целью осуществления «закладок» прибыл в один из районов города Владивостока, где был задержан сотрудниками полиции. Оставшуюся часть наркотических средств у него изъяли по месту жительства.

Стоит отметить, что лицо, у которого гражданин приобрел наркотики для дальнейшей продажи, в настоящее время не установлено, уголовное дело выделено в отдельное производство.

Сообщается, что ранее подсудимый уже привлекался к уголовной ответственности за хранение наркотических средств в крупном размере, был условно осужден и находился на испытательном сроке.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание по совокупности 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

В настоящее время приговор не вступил в законную силу.