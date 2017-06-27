Часть Владивостока останется без света во вторник, 27 июня

Сегодня, 27 июня, часть Владивостока останется без света, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПВ ВПЭС.
Адреса:
Бурачка ул.11,
Вересковая ул.9, 11, 15, 17, 29, 46, 50, 54,
Героев Варяга ул.6,
Державина ул.21,
Казанская ул.9,
Кирова ул.36, 38,
Крыгина ул.1, 11, 3, 5, 6, 9,
Линейная 3-я ул.24, 28,
Маковского ул.114, 116, 122, 124, 130, 132, 136, 118, 118Б,
Некрасовская ул.55,
Некрасовский пер.3,
Пологая ул.65, 69,
Розничная ул.29, 33, 37,
Русская ул.57,
Стрельникова ул.12,
Уборевича ул.21,
Фонтанная ул.61, 61А,
Шошина ул.29, 31, 33, 35, 39, 41, 5,
Яблоневая ул.11А, 3, 3А, 7А, 82, 84, 9А, 1А
Длительность каждого отключения от 2-х до 8-ми часов.