Несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения сегодня, 27 июня

Сегодня, 27 июня, несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Приморский водоканал.
Причина отключения: Ремонтные работы.
Время отключения: с 09.00 до 13.00.
Адреса:
Тунгусская, 44-50, 59-69,
Сегодня, 27 июня, несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Приморский водоканал.
Причина отключения: Ремонтные работы.
Время отключения: с 09.00 до 13.00.
Адреса:
Тунгусская, 44-50, 59-69,
В крае местами кратковременные дожди
Уже в скором времени Евгений Шестопалов приступит к своим обязанностям
Поверьте, дров может быть наломано немало!
Такого развития событий не ожидал никто
Что необходимо делать по этому сигналу?
Во Владивостоке капитально отремонтируют порядка 13 километров дорог
В ближайшее время в пришкольных лагерях пройдет станционная игра по профилактике употребления психоактивных веществ