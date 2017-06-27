Несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения сегодня, 27 июня

Плановое отключение

Владивосток, вторник, 27 июня , РИА Vladnews.

Сегодня, 27 июня, несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Приморский водоканал.

Причина отключения: Ремонтные работы.

Время отключения: с 09.00 до 13.00.

Адреса:

Тунгусская, 44-50, 59-69,