Во Владивостоке сегодня облачно, без осадков

В крае местами кратковременные дожди

Владивосток, вторник, 27 июня , РИА Vladnews.

Сегодня, 27 июня, погоду в Приморье определяют фронтальные разделы. В крае переменная облачность, местами кратковременные дожди, гроза, на побережье местами туман. Ветер южный умеренный, при грозе сильный. Температура воздуха +15...+28°C, сообщает Примпогода.



Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-восточный умеренный до сильного. Температура воздуха +17...+19 °C. Температура воды в Амурском заливе +16 °C.



В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер южный умеренный до сильного. Температура воздуха+26...+28 °C.



В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха +20...+22 °C.