Во Владивостоке пройдет учебная проверка системы сигнализации о чрезвычайных ситуациях

Что необходимо делать по этому сигналу?

Владивосток, вторник, 27 июня , РИА Vladnews.

Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС) и управление по делам ГО и ЧС администрации Владивостока сообщают о проведении в краевом центре в четверг, 29 июня, с 11 до 12 часов дня проверки региональной автоматизированной системы централизованного оповещения о чрезвычайных ситуациях, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Проверка будет проводиться с включением звуковых средств оповещения, доведением проверочных сигналов и информации до населения по сетям связи программ телевизионного вещания «Россия 1», «Общественное телевидение Приморья», информационным каналам кабельного телевидения компании «Подряд» и каналам радиовещания «Радио России» и «Маяк».

Руководителям организаций, предприятий, общеобразовательных учреждений рекомендовано в период проведения проверки организовать просмотр телевизионного канала «Россия 1» и «ОТВ ПРИМ», прослушивание каналов радиовещания «Радио России» и «Маяк», а также проведение практических занятий по обеспечению безопасности жизни людей.

Убедительная просьба к жителям и гостям города - воспринимать эти сигналы как временную техническую необходимость и отнестись к ним спокойно.

При этом главное управление МЧС России по Приморскому краю напоминает прядок действий населения при сигнале «ВНИМАНИЕ ВСЕМ».

При угрозе возникновения или в случае возникновения экстремальной ситуации, а именно: аварии, катастрофы, стихийного бедствия, воздушной опасности, угрозы химического, радиоактивного заражения и других опасных явлений во всех подверженных ЧС городах, населенных пунктах, объектах народного хозяйства включаются сирены, гудки, другие звуковые сигнальные средства, сирены специальных автомобилей. Это единый сигнал, означающий «ВНИМАНИЕ ВСЕМ», призывающий, в первую очередь внимание населения к тому, что сейчас прозвучит важная информация.

Что необходимо делать по этому сигналу?

Если Вы находитесь дома, на работе, в общественном месте и услышали звук сирены или звуковой сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ», то немедленно включите на полную громкость приемник радиовещания на любой программе или телевизионный приемник на любой местный новостной канал.

По окончании звукового сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ» по каналам телевидения и по радио будет передаваться речевая информация о сложившейся обстановке и порядке действия населения.

Всем взрослым необходимо усвоить самим и разъяснить детям, что звук сирен — это сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ». Услышав его, не надо пугаться. Дождитесь разъяснения его причины.

Полностью прослушав и поняв речевую информацию, необходимо выполнить все рекомендации. Если Вы не полностью прослушали речевую информацию, то не спешите выключать радио или телевизор, информация будет повторена еще раз. Помните, что в первую очередь необходимо взять документы, деньги и по возможности запас еды и питьевой воды на сутки запакованный в водонепроницаемую упаковку или пакет.

Если Вы находитесь на работе, на территории предприятия или в цеху и слышите сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ», прервите рабочий процесс, завершите телефонный разговор или совещание, находясь же в шумном цеху, остановите станок, заглушите машину, а если невозможно это сделать, то подойдите к ближайшему громкоговорителю на предприятии.

Если Вы находитесь на улице города или населенного пункта и услышали сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ», то подойдите к ближайшему уличному громкоговорителю и по окончании звукового сигнала сирен прослушайте информацию, выполните все рекомендации.

В местах, где из-за удаленности не слышно звука сирен и нет громкоговорителей центрального радиовещания, сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ» и речевую информацию будут передавать специальные автомобили, оснащенные системой громкоговорящей связи. Речевая информация в каждом случае будет соответствовать угрозе или сложившейся экстремальной ситуации в крае, городе, районе, населенном пункте.

Не забирайте детей из школы и детского сада. Это может задержать их отправку в безопасные места. О Ваших детях есть, кому позаботиться. Их защита предусмотрена в первую очередь.

Проинформируйте соседей по подъезду и месту жительства — возможно, они не слышали передаваемой информации. Пресекайте немедленно любые проявления паники и слухи.

Но повторяем: в четверг, 29 июня, во время проверки региональной автоматизированной системы централизованного оповещения о чрезвычайных ситуациях, жителей и гостей Владивостока просят воспринимать эти сигналы как временную техническую необходимость и отнестись к ним со спокойствием.