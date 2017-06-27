Во Владивостоке состоялась акция по профилактике наркомании «Защити свою жизнь»

В ближайшее время в пришкольных лагерях пройдет станционная игра по профилактике употребления психоактивных веществ

Владивосток, вторник, 27 июня , РИА Vladnews.

26 июня во Владивостоке прошла антинаркотическая акция «Защити свою жизнь», которая приурочена к Международному дню борьбы с употреблением наркотиков и их незаконным оборотом, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Мероприятие организовано муниципальным «Молодежным ресурсным центром» при поддержке Краевого наркологического диспансера и Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Приморскому краю.

Как отметили организаторы, более сотни горожан стали участниками просветительской акции против наркотиков. Началась она одновременно на двух площадках Владивостока – на набережной Спортивной гавани и в сквере имени К.А. Суханова. Ровно в полдень открылись «инфо-палатки», посетители которых становились участниками антинаркотической викторины. На мероприятии за правильный ответ участники получали упаковку витаминов и консультацию от специалистов наркодиспансера и полицейских.

«Мы предупреждаем горожан о том вреде, который причиняют наркотики. Мероприятие полезно как взрослому поколению, так и подрастающему поколению. Такие акции стимулируют население к сохранению и укреплению своего здоровья. Кроме того, подобные мероприятия позволяют развеять мифы о наркотиках, которые иногда встречаются в молодежной среде», – рассказал директор МКУ «Молодежный ресурсный центр», член Общественного совета УМВД России по Приморскому краю Андрей Волков.

Особое внимание на уличной акции было уделено молодежи и подросткам. Специалисты отделов профилактики вместе с подростками рассмотрели причины и последствия употребления наркотиков, продемонстрировав их на специальной доске с нарисованным деревом.

«Подобные акции очень нужны. Мое личное отношение к наркотикам – крайне негативное. Считаю, что не нужен никакой допинг, чтобы быть собой и творчески развиваться. Для этого хватит вдохновения и гитары. Например, я свободное время посвящаю своей любимой девушке и музыке», – отметил участник акции «Защити свою жизнь» Ярослав Вильчевский.

Как отметила заведующая кабинетом профилактики наркологических расстройств ГБУЗ «Краевой наркологический диспансер» Лана Царева, во Владивостоке работают различные программы по реабилитации наркозависимых. К специалистам могут обратиться не только люди, страдающие от наркозависимости, но и их родные, которые хотят спасти близкого. Позвонить и проконсультироваться со специалистами наркодиспансера можно по телефону - 273-48-20.

Отметим, что профилактика употребления психоактивных веществ среди подростков краевой столицы ведется постоянно. Так, например, сотрудники МКУ «Молодежный ресурсный центр» проводят в школах и колледжах, а летом в пришкольных лагерях различные творческие и спортивные мероприятия, кроме того, специалисты МРЦ вовлекают молодежь в волонтерскую деятельность.

В ближайшее время в пришкольных лагерях пройдет станционная игра по профилактике употребления психоактивных веществ:

27 июня в школе № 27 (ул. Черемуховая, 2);

28 июня в школе № 25 (ул. Никифорова, 41а);

29 июня в школе № 35 (ул. Поселковая, 51);

29 июня в школе № 37 (ул. Восточная, 93).