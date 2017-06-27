Выставку «Владивосток – 157» представят в приморской столице

Вход свободный

Владивосток, вторник, 27 июня , РИА Vladnews.

27 июня в краевом центре состоится открытие выставки «Владивосток - 157», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Экспозиция, посвящённая 157-й годовщине основания Владивостока, развернётся в здании краевого отделения Союза художников России (ул. Алеутская, 14а). Торжественная церемония открытия пройдёт в 17 часов.

«Владивосток – 157» - это порядка 130 работ признанных и молодых приморских художников. Среди них - Сергей Черкасов, Юрий Аксёнов, Алексей Плешивцев, Оксана и Евгений Осиповы, Артём Братухин.

Здесь будет представлена живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство.

Организаторы мероприятия – краевое отделение Союза художников России при поддержке администрации Владивостока – приглашают на выставку, посвящённую 157-летию города у моря всех желающих. Вход свободный.