Пострадавшие на митинге во Владивостоке рассказали всю правду 20:34, 26 июня Пострадавшие на митинге во Владивостоке рассказали всю правду
Суд по делу Пушкарева пройдет во Владивостоке осенью 17:55, 26 июня Суд по делу Пушкарева пройдет во Владивостоке осенью (Эксклюзив)
Девушки из Уссурийска зажгли под трек Ольги Бузовой 17:49, 26 июня Девушки из Уссурийска зажгли под трек Ольги Бузовой (Видео)
Новостная лента
Июнь, 27 вторник
03:46
РИА VladNews объявляет о старте фото-проекта «Горожанин»
03:46
Почему Игорь Пушкарев стал Человеком года? Эксклюзив
03:46
Дневник девушки: Нет сил молчать! Эксклюзив
03:10
Выставку «Владивосток – 157» представят в приморской столице
02:31
Житель Артема привлечен к административной ответственности за неуплату алиментов
01:01
В школе № 59 пройдёт День здоровья
00:26
Секс улучшает память стариков, - ученые
Июнь, 26 понедельник
23:09
Приставы Приморья случайно поймали находившегося в розыске мужчину
22:37
Сексуальные модели вредят рекламе, - ученые
21:12
Сегодня - последний день приёма заявок на конкурс по пропаганде ЗОЖ
20:34
Пострадавшие на митинге во Владивостоке рассказали всю правду
20:25
Судебные приставы помогли приморцу вернуть домой его сожительницу
20:03
В полуфинал Кубка конфедераций 2017 вышли сборные Германии и Чили
19:21
Парапетные ограждения на Некрасовском путепроводе во Владивостоке окрашивают в чёрно-белый цвет
18:35
Приморцам напомнили, что летний отдых для некоторых может так и не начаться
18:01
Владивостокская школа жилищного просвещения «Управдом» завершила 2016-2017 учебный год
17:55
Суд по делу Пушкарева пройдет во Владивостоке осенью Эксклюзив
17:50
Житель Приморья прописал у себя в комнате в общежитии 19 иностранцев
17:49
Девушки из Уссурийска зажгли под трек Ольги Бузовой Видео
17:42
У приморца случился приступ эпилепсии во время похода к судебным приставам
17:28
В Приморье резко понизилась температура воздуха
17:16
В Приморье продолжатся дожди и грозы
17:01
Артем Самсонов: Казаки избивали людей нагайками Эксклюзив
16:51
Обои вредны для здоровья человека, - ученые
16:42
Во Владивостоке в ДТП пострадали 16 человек Эксклюзив
16:30
В Приморье автомобилист сбил 17-летнюю девушку
16:17
Молодой человек вырвал сумку у пенсионерки во Владивостоке
16:05
Приморец без водительского удостоверения устроил ДТП
15:54
Просроченное куриное мясо обнаружено в магазинах Приморья
15:42
Таксисты и водители автобусов попадаются на нарушениях ПДД в Приморье
15:22
«Луч» разгромил футбольный клуб из Минска
15:16
В пришкольных лагерях Владивостока вспомнили события Великой Отечественной войны
15:06
Во Владивостоке «отловили» почти 150 непослушных пешеходов Эксклюзив
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4153 (92) от 27 июня 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Всем рахмат. За дружбу!
«Адмирал»: свистать всех наверх
Июль Владивостоку глобальных катаклизмов не обещает
Приморские гиды готовятся к первой аттестации
Историю помним: приморцы проверили знания событий Великой Отечественной
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Культура

Выставку «Владивосток – 157» представят в приморской столице

Вход свободный
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, вторник, 27 июня , РИА Vladnews.

27 июня в краевом центре состоится открытие выставки «Владивосток - 157», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Экспозиция, посвящённая 157-й годовщине основания Владивостока, развернётся в здании краевого отделения Союза художников России (ул. Алеутская, 14а). Торжественная церемония открытия пройдёт в 17 часов.

«Владивосток – 157» - это порядка 130 работ признанных и молодых приморских художников. Среди них - Сергей Черкасов, Юрий Аксёнов, Алексей Плешивцев, Оксана и Евгений Осиповы, Артём Братухин.

Здесь будет представлена живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство.

Организаторы мероприятия – краевое отделение Союза художников России при поддержке администрации Владивостока – приглашают на выставку, посвящённую 157-летию города у моря всех желающих. Вход свободный.

comments powered by Disqus
Похожие новости
В пришкольных лагерях Владивостока вспомнили события Великой Отечественной войны
15:16, 26 июня 2017 В пришкольных лагерях Владивостока вспомнили события Великой Отечественной войны

Запомнят этот день ребята из пришкольного лагеря школы № 69

Куда пойти во Владивостоке в выходные
11:07, 24 июня 2017 Куда пойти во Владивостоке в выходные

Вход на все мероприятия в рамках Дня молодёжи – свободный

Для любителей компьютерных и настольных игр в День М будет работать специальная площадка
07:15, 24 июня 2017 Для любителей компьютерных и настольных игр в День М будет работать специальная площадка

Программа мероприятий

Администрация Владивостока приглашает жителей и гостей города на День М
05:05, 24 июня 2017 Администрация Владивостока приглашает жителей и гостей города на День М

Программа мероприятий

Две премьеры подготовила новая кинонеделя во Владивостоке
16:57, 23 июня 2017 Две премьеры подготовила новая кинонеделя во Владивостоке

Конец июня назбит разного сорта блокбастерами

Во Владивостоке скончался известный музыкант
13:31, 23 июня 2017 Во Владивостоке скончался известный музыкант

Прощание с покойным состоится 27 июня

Во Владивостоке стало больше художников
06:07, 23 июня 2017 Во Владивостоке стало больше художников

​В художественном колледже состоялась защита дипломных работ