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Житель Артема привлечен к административной ответственности за неуплату алиментов

Мужчина с 2004 года уклонялся от встречи с приставами
Фото: Studmedblank.ru Фото: Studmedblank.ru
Владивосток, вторник, 27 июня , РИА Vladnews.

Обращение взыскания на счет в банке заставило должника по алиментам прийти в отдел судебных приставов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УФССП по Приморью.

Житель города Артема скрывался от судебных приставов, не желая выполнять судебное решение и выплачивать денежные средства на содержание ребенка в размере ¼ от дохода. Запросы в регистрирующие органы и кредитные организации не дали положительного результата. У должника не оказалось и официальной работы. В расчете на то, что судебные приставы оставили попытки установить доход неплательщика и его местонахождение, мужчина открыл счет в одном из банков. 

Судебный пристав, получив информацию о наличии банковского счета, оперативно вынес постановление об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на данном счете. Приморец, который не являлся в отдел судебных приставов по Артемовскому городскому округу с 2004 года, все же пришел на прием судебному приставу. Должник был ознакомлен с исполнительными документами. К тому же, в отношении него был составлен административный протокол по ст. 5.35.1 КоАП РФ. 

Суд, рассмотрев материалы дела, приговорил мужчину в наказанию в виде обязательных работ.

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