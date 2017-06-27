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Общество

Ольга Бузова швырнула яйцо в лицо ведущему шоу «Битва экстрасенсов»‍

Такого развития событий не ожидал никто
Фото: Инстаграм Фото: Инстаграм
Владивосток, вторник, 27 июня , РИА Vladnews.

Комичная ситуация с участием ведущей «Дома-2» Ольги Бузовой и иллюзиониста Сергея Сафронова произошла во время съемок очередного выпуска шоу «Сплетница», сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Телеведущая Ольга Бузова в очередной раз привлекла к себе внимание общественности. На этот раз ведущая реалити-шоу «Дом-2» отличилась, швырнув яйцо в лицо своему коллеге -ведущему программы «Битва экстрасенсов» Сергею Сафронову.

В рамках очередного выпуска телевизионного шоу «Сплетница», транслируемого каналом ТНТ, его участников разделили на две команды. В одну команду вошли ведущие телестройки любви Ольга Орлова и Ольга Бузова, а во вторую – иллюзионисты братья Сафроновы.

Женской половине участников предстояло кидать в соперников куриными яйцами, а задача мужской половины заключалась в том, чтобы их ловить.

Яйцо, брошенное Ольгой Орловой, Сергей Сафронов с легкостью поймал в воздухе, а вот Ольга Бузова оказалась проворнее. Телезвезда швырнула яйцо со словами «я над вами издеваться не буду, а просто пульну», и угодила прямо в лицо ведущему «Битвы экстрасенсов».

Такого поворота событий не ожидал ни сам иллюзионист, ни его 31-летняя обидчица. После случившегося ведущая «Дома-2» подбежала к Сергею, чтобы убедиться, чтос ним все в порядке и извиниться.

К счастью, пострадала лишь гордость Сафронова, но он воспринял инцидент в шутку и лишь посмеялся над ситуацией.

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