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Общество

Около трех тысяч школьников из малообеспеченных семей Приморья отдохнули в загородных лагерях

Волонтеры подарят детям детство
Фото: администрация ПК Фото: администрация ПК
Владивосток, вторник, 27 июня , РИА Vladnews.

В первый летний месяц почти 2,2 тысячи школьников из семей, стоящих на учете в органах соцзащиты, получили бесплатные путевки в загородные и профильные лагеря. Еще более 600 ребятишек получили приглашение на оздоровительные смены в социально-реабилитационные центры Приморья, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

Стоит отметить, что многие ребята, находясь в учреждении, получат помощь психологов. На акцию «Добровольцы-детям», которую шестой год объявляет назад Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, откликается все больше людей.

Среди волонтеров – приморцы разного возраста и социального статуса. Школьники и студенты, представители общественных организаций, некоммерческих объединений, целые трудовые коллективы, неравнодушные граждане, откликнувшиеся на призыв помочь детям и взрослым, нуждающимся в поддержке.

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