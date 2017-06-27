Гороскоп на 27 июня

Поверьте, дров может быть наломано немало!

Владивосток, вторник, 27 июня , РИА Vladnews.

Если вы хотите провести сегодняшний день спокойно и гармонично, то звезды гороскопа советуют вам по возможности вообще не браться за какие-либо большие и, тем более, ответственные дела. Пусть со стороны это выглядит как лень, но гораздо лучше потерять один день, чем, взявшись за какое-нибудь важное дело, наломать дров. Поверьте, дров может быть наломано немало! Зато этот день идеально подходит для того, чтобы как следует отдохнуть, расслабиться, порадоваться жизни, набраться сил… Ну а потратить накопленные за день силы вы сможете уже завтра, причем с гораздо большей эффективностью.

Сегодня Овен будет настроен использовать самый простой путь к сердцу окружающих, то есть деньги. Он может выступить спонсором вечеринки, совместного похода в кино или еще какого-то мероприятия. При необходимости Овен даже готов щедро поделиться своими ненужными вещами или дать кому-нибудь деньги в долг. Впрочем, все это он будет воспринимать не как бессмысленные траты, а как вложение капитала. Вложение в свой статус и уважение людей, которые находятся вокруг.

Сегодня Телец будет весь день чувствовать себя не в своей тарелке. И это несмотря на то, что многие дела могут продвигаться вполне неплохо и без его участия, сами собой. А вот все то, к чему Тельцу захочется приложить руку, окажется под ударом: даже самое элементарное дело он способен безнадежно запороть. Когда попытка сварить кофе превращается в проблему, это сигнал: лучше расслабиться и ничего не делать вообще. Впрочем, в этом есть и свои плюсы – день предоставляет Тельцу отличный повод отдохнуть.

Сегодня активность Близнецов будет не всегда уместна – ее результат может оказаться прямо противоположным тому, который они хотели получить. Тем не менее, Близнецы способны действовать энергично даже там, где лучше было бы отступить. Попытка влезть в чужие дела, «переломить» ситуацию через колено и другие подобные неделикатные методы решения проблем могут нанести Близнецам вред. Чтобы этого не произошло, звезды гороскопа советуют им снизить свою кипучую деятельность до минимума.

Сегодня день может не лучшим образом сказаться на фигуре Рака: ему будет так сложно хоть в чем-то себе отказать! Съесть шоколадку? Купить новые туфли? Ответ на подобные вопросы для Рака один: «Конечно!». Он будет далек от того, чтобы экономить на удовольствиях. Звезды гороскопа советуют Раку хотя бы иногда вспоминать о чувстве меры, иначе ему напомнят об этом похудевший кошелек и пара лишних килограммов на бедрах.

Сегодня день наделяет Льва огромными запасами скрытой энергии! Если она вырвется на свободу, то способна сокрушить любую преграду, если же нет, то спокойно уйдет, как вода в песок. Какой из этих сценариев реализуется, зависит от того, какая ситуация будет складываться вокруг Льва. Обычный, спокойный день не сможет разбудить его суперменское «Я». Зато если от Льва потребуется совершить трудовой подвиг, он почувствует в себе первобытную силу, будто бы внутри у него проснулся настоящий вулкан!

Сегодня от Девы бессмысленно требовать самоорганизации и дисциплины: эти слова для нее пустой звук. Возможно, она и хотела бы внести в свою жизнь меньше хаоса и больше порядка, однако между словами «хочу» и «могу» у нее лежит пропасть, которую у Девы не будет сил преодолеть. Так что Деве ничего не остается, кроме как принять себя такой, как есть. Звезды гороскопа советуют ей расслабиться и плыть по течению: решает не она, решают за нее.

Сегодня фантазия Весов заработает на пятерку с плюсом! Особенно если обстоятельства ее подстегнут, требуя от них быстрых и нестандартных решений. В случае же, если мысли Весов будут течь сами по себе, они рискуют улететь в заоблачные дали и вылиться в обычные мечты. Так что для самих же Весов лучше, если жизнь поставит перед ними пару-тройку неразрешимых задач. Ломая голову над ними, Весы имеют шанс превзойти самих себя!

Сегодня не лучший день для Скорпиона: слишком многое его может раздражать и выводить из себя. Дела будут продвигаться с пробуксовками, окружающие способны демонстрировать непонимание и лень… Впрочем, справедливости ради надо сказать, что Скорпион будет недоволен не только другими, но и самим собой. Только собрав в кулак всю свою волю, он сможет заставить себя выполнять элементарные обязанности – и то будет делать это без фанатизма, спустя рукава.

Сегодня Стрельцу может казаться, что окружающие издеваются над ним – настолько медлительными, неорганизованными и несообразительными они могут выглядеть в его глазах. В течение дня это будет раздражать Стрельца, однако он готов умело скрывать свое раздражение до тех пор, пока его не выведет из себя чей-нибудь вопиющий поступок. Если такое произойдет, окружающим можно лишь посочувствовать: выпущенный на свободу гнев Стрельца будет ужасен, как атомный взрыв!

Сегодня достижения Козерога будут во многом зависеть от того, с какой ноги он встал с кровати утром. А точнее, в каком именно настроении он встал. Хотя его энергия не фонтанирует во все стороны, тем не менее, ее запас очень и очень велик. А уж в какое русло будет направлена вся эта могучая сила, зависит от позитивного или негативного настроя Козерога. Если он выберет позитив, то не пожалеет: с его помощью он способен творить чудеса!

Сегодня Водолею будет трудно стряхнуть с себя дремоту! Но, даже выбравшись из цепких объятий сна, он вряд ли в срочном порядке возьмется за дела. День склоняет Водолея к тому, чтобы заняться одним главным делом: ничегонеделаньем. Впрочем, звезды гороскопа обещают, что такая приятная тактика ему не повредит. Посмотрите фильм, поиграйте в пасьянс, назначьте приятную встречу. Потратьте этот день с удовольствием и с толком, то есть исключительно на себя!

Сегодня Рыбы будут находиться в режиме строгой экономии – это касается экономии не только денег, но и жизненных сил. День не наделяет их активностью, наоборот – Рыбы могут чувствовать упадок энергии, что не лучшим образом отразится на их мыслях и делах. Именно поэтому окружающим не стоит пытаться сподвигнуть их на какие-то большие проекты. Разумнее сделать это в другой раз. Сегодня, как бы Рыбы ни старались, у них все равно вряд ли получится преодолеть свое состояние.