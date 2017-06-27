Новый главврач появился в Приморье

Уже в скором времени Евгений Шестопалов приступит к своим обязанностям

Владивосток, вторник, 27 июня , РИА Vladnews.

По итогам конкурса Евгений Шестопалов назначен на должность главного врача Владивостокской клинической больницы №1 Владивостока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

Стоит отметить, что на должность главврача было выдвинуто пять кандидатов, но Евгений Шестопалов набрал наибольшее количество баллов по итогам устного тестового собеседования.

Напомним, что с прошлого года руководителями медицинских учреждений Приморья, включенных в реестр организаций, имеющих социальную и (или) экономическую значимость для Приморского края, назначаются на должность только после прохождения конкурса на замещение должности руководителя. Победителей определяют по итогам конкурсной процедуры. Соискателям предстоит ответить на пять вопросов, каждый из которых оценивается членами комиссии по 10-балльной системе. Собеседование считается пройденным, если количество баллов составляет не менее 35