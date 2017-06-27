Пострадавшие на митинге во Владивостоке рассказали всю правду 20:34, 26 июня Пострадавшие на митинге во Владивостоке рассказали всю правду
Суд по делу Пушкарева пройдет во Владивостоке осенью 17:55, 26 июня Суд по делу Пушкарева пройдет во Владивостоке осенью (Эксклюзив)
Девушки из Уссурийска зажгли под трек Ольги Бузовой 17:49, 26 июня Девушки из Уссурийска зажгли под трек Ольги Бузовой (Видео)
Новостная лента
Июнь, 27 вторник
02:15
РИА VladNews объявляет о старте фото-проекта «Горожанин»
02:15
Почему Игорь Пушкарев стал Человеком года? Эксклюзив
02:15
Дневник девушки: Нет сил молчать! Эксклюзив
01:01
В школе № 59 пройдёт День здоровья
00:26
Секс улучшает память стариков, - ученые
Июнь, 26 понедельник
23:09
Приставы Приморья случайно поймали находившегося в розыске мужчину
22:37
Сексуальные модели вредят рекламе, - ученые
21:12
Сегодня - последний день приёма заявок на конкурс по пропаганде ЗОЖ
20:34
Пострадавшие на митинге во Владивостоке рассказали всю правду
20:25
Судебные приставы помогли приморцу вернуть домой его сожительницу
20:03
В полуфинал Кубка конфедераций 2017 вышли сборные Германии и Чили
19:21
Парапетные ограждения на Некрасовском путепроводе во Владивостоке окрашивают в чёрно-белый цвет
18:35
Приморцам напомнили, что летний отдых для некоторых может так и не начаться
18:01
Владивостокская школа жилищного просвещения «Управдом» завершила 2016-2017 учебный год
17:55
Суд по делу Пушкарева пройдет во Владивостоке осенью Эксклюзив
17:50
Житель Приморья прописал у себя в комнате в общежитии 19 иностранцев
17:49
Девушки из Уссурийска зажгли под трек Ольги Бузовой Видео
17:42
У приморца случился приступ эпилепсии во время похода к судебным приставам
17:28
В Приморье резко понизилась температура воздуха
17:16
В Приморье продолжатся дожди и грозы
17:01
Артем Самсонов: Казаки избивали людей нагайками Эксклюзив
16:51
Обои вредны для здоровья человека, - ученые
16:42
Во Владивостоке в ДТП пострадали 16 человек Эксклюзив
16:30
В Приморье автомобилист сбил 17-летнюю девушку
16:17
Молодой человек вырвал сумку у пенсионерки во Владивостоке
16:05
Приморец без водительского удостоверения устроил ДТП
15:54
Просроченное куриное мясо обнаружено в магазинах Приморья
15:42
Таксисты и водители автобусов попадаются на нарушениях ПДД в Приморье
15:22
«Луч» разгромил футбольный клуб из Минска
15:16
В пришкольных лагерях Владивостока вспомнили события Великой Отечественной войны
15:06
Во Владивостоке «отловили» почти 150 непослушных пешеходов Эксклюзив
15:00
Микроавтобус совершил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста
14:48
Приморский политолог рассказал о проблемах администрации края с «ДВ-гектарами» Эксклюзив
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4153 (92) от 27 июня 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Всем рахмат. За дружбу!
«Адмирал»: свистать всех наверх
Июль Владивостоку глобальных катаклизмов не обещает
Приморские гиды готовятся к первой аттестации
Историю помним: приморцы проверили знания событий Великой Отечественной
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Спорт

В школе № 59 пройдёт День здоровья

Игры, конкурсы, подарки и развлечения
Фото: Barnaul.sibnovosti.ru Фото: Barnaul.sibnovosti.ru
Владивосток, вторник, 27 июня , РИА Vladnews.

Яркий и красочный праздник устроят для школьников в предстоящий четверг, 29 июня, сообщает РИА Vladnews со ссылкой на пресс-службу администрации города. В рамках программы «Здоровый город» в школе № 59 на ул. Терешковой, 25 состоится День здоровья с играми, конкурсами, подарками и развлечениями.

«Дни здоровья проводит в школах Владивостока администрация города, - отметила Наталья Борисюк, начальник отдела по реализации полномочий в сфере охраны здоровья администрации Владивостока. - Участниками ярких и веселых праздников становятся ребята, посещающие пришкольные лагеря».

Напомним, что Дням здоровья предшествуют осмотры и диагностика детей, а также беседы со специалистами, направленные на профилактику сахарного диабета. Ребятам рассказывают о здоровом образе жизни и правильном питании.

Начнётся День здоровья в школе № 59 в 11 часов.

comments powered by Disqus
Похожие новости
В полуфинал Кубка конфедераций 2017 вышли сборные Германии и Чили
20:03, 26 июня 2017 В полуфинал Кубка конфедераций 2017 вышли сборные Германии и Чили

Сборная России вылетела из турнира

​Во Владивостоке прыгающие по этажам велосипедисты отделались ушибами
15:33, 26 июня 2017 ​Во Владивостоке прыгающие по этажам велосипедисты отделались ушибами

Серьезных повреждений спортсмены не получили

«Луч» разгромил футбольный клуб из Минска
15:22, 26 июня 2017 «Луч» разгромил футбольный клуб из Минска

Забив четыре мяча

Федор Емельяненко проиграл Митриону нокаутом
05:41, 26 июня 2017 Федор Емельяненко проиграл Митриону нокаутом

Поражение в первом бою под эгидой Bellator стало пятым в профессиональной карьере Емельяненко

Футбольные фанаты разочарованы матчем Россия - Мексика
12:55, 25 июня 2017 Футбольные фанаты разочарованы матчем Россия - Мексика

Счет 2:1 в пользу мексиканцев

Иван «Горный Тигр» Савкин посвятит свой новый рекорд президенту России
12:37, 25 июня 2017 Иван «Горный Тигр» Савкин посвятит свой новый рекорд президенту России

Силач планирует сдвинуть с места 4 207 000 кг

«День М» во Владивостоке начался с «гонки Драконов»
11:07, 25 июня 2017 «День М» во Владивостоке начался с «гонки Драконов»

Фоторепортаж РИА VladNews