В школе № 59 пройдёт День здоровья

Игры, конкурсы, подарки и развлечения

Владивосток, вторник, 27 июня , РИА Vladnews.

Яркий и красочный праздник устроят для школьников в предстоящий четверг, 29 июня, сообщает РИА Vladnews со ссылкой на пресс-службу администрации города. В рамках программы «Здоровый город» в школе № 59 на ул. Терешковой, 25 состоится День здоровья с играми, конкурсами, подарками и развлечениями.

«Дни здоровья проводит в школах Владивостока администрация города, - отметила Наталья Борисюк, начальник отдела по реализации полномочий в сфере охраны здоровья администрации Владивостока. - Участниками ярких и веселых праздников становятся ребята, посещающие пришкольные лагеря».

Напомним, что Дням здоровья предшествуют осмотры и диагностика детей, а также беседы со специалистами, направленные на профилактику сахарного диабета. Ребятам рассказывают о здоровом образе жизни и правильном питании.

Начнётся День здоровья в школе № 59 в 11 часов.