В школе № 59 пройдёт День здоровья

Яркий и красочный праздник устроят для школьников в предстоящий четверг, 29 июня, сообщает РИА Vladnews со ссылкой на пресс-службу администрации города. В рамках программы «Здоровый город» в школе № 59 на ул. Терешковой, 25 состоится День здоровья с играми, конкурсами, подарками и развлечениями.
«Дни здоровья проводит в школах Владивостока администрация города, - отметила Наталья Борисюк, начальник отдела по реализации полномочий в сфере охраны здоровья администрации Владивостока. - Участниками ярких и веселых праздников становятся ребята, посещающие пришкольные лагеря».
Напомним, что Дням здоровья предшествуют осмотры и диагностика детей, а также беседы со специалистами, направленные на профилактику сахарного диабета. Ребятам рассказывают о здоровом образе жизни и правильном питании.
Начнётся День здоровья в школе № 59 в 11 часов.