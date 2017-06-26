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Пострадавшие на митинге во Владивостоке рассказали всю правду

Некоторые из них до сих пор проходят лечение
Фото: Предоставлено Артёмом Самсоновым Фото: Предоставлено Артёмом Самсоновым
Владивосток, понедельник, 26 июня , РИА Vladnews.

В общественной приемной депутата Законодательного собрания Приморского края Артема Самсонова прошла пресс-конференция, участниками которой выступили пострадавшие от рук людей в казачьей форме в ходе оппозиционного митинга, который прошел 12 июня на Привокзальной площади Владивостока. Несколько из них недавно вышли с больничного, а некоторые до сих пор находятся на амбулаторном лечении, сообщает корреспондент РИА VladNews.

В ходе пресс-конференции пострадавшие показали журналистам фото и видео материалы в замедленном действии, где отчетливо видно, как казаки заламывают руки обычным жителям города, которые снимают происходящее на телефон. А некоторые граждане просто попались "под руку".

Пострадавший Денис рассказывает, что от казак он получил по голове за то, что начал снимать их посиделки с алкоголем.

"Рядом с Привокзальной площадью находится кафе. Когда я туда вошел, я увидел, как один казак сидел с "накрытой поляной", где был алкоголь. Я, под видом обычного посетителя, прошел до барной стойки и взял в руки телефон, чтобы это все заснять. Тут же со словами "посмотри, а нас снимают" подошел и второй казак. Рядом со мной находился парнишка, который представился блогером.  Между нами завязался конфликт. Я был со своими ребятами, которые меня оттуда и вытащили. Но я понимал, что там парнишка остался. И я вернулся, понимая, что назревает конфликт.Я включил телефон и пошел уже с улицы записывать все это. Поднялся на верх. Меня, естественно, встретили словами "вот он". Выхватили телефон. Я пытался забрать его. Но телефон швырнули в сторону, он разбился. Начались угрозы и оскорбления. И когда я пытался оттолкнуть блогера, меня ногами "засыпали". А потом два удара в голову прилетели. Если бы попали в висок, я бы уже не смог встать после этого удара",- сообщил пострадавший Денис.

Павел Никифоров также получил удар от людей в казачьей форме. Он уже вышел с больничного, но до конца от случившегося ещё не отошел.

"Я снимал на телефон, когда ко мне подошли и ударили в нос. За две недели ко мне ни разу не пришли правоохранительные органы, чтобы допросить меня. Я этого просто так не оставлю, я буду идти до конца. Такое самоуправство так просто нельзя оставлять",- сообщил пострадавший Павел Никифоров.

Пострадавшие также высказали свои предположения о том, что казаки действовали под чьим-то руководством. И форма была, по их мнению, очень странная.

Странно и то, что присутствующие на мероприятии представители правоохранительных органов, по словам пострадавших, никак не реагировали на происходящее. Многие из них на вопрос "можете ли вы здесь что-то сделать?" отвечали: "Мы находимся в оцеплении. Обратитесь к подполковнику".

"Казаки были из Уссурийска, Барабаша, Тавричанки. Я считаю, что согласование казачьего праздника - провокация администрации Приморского края. Нельзя не отметить, что многие казаки находились в состоянии алкогольного опьянения. Я могу таких людей назвать "хулиганы". Любой житель Владивостока имеет право прийти на собрание, чтобы высказать свою позицию. И я буду за это бороться",- рассказал пострадавший на митинге 12 июня депутат Законодательного собрания Приморского края Артем Самсонов.

Семеро пострадавших уже написали заявления во Фрунзенский СК, однако все в один голос сообщили, что дело никак не продвигается. Для дачи показаний никого не приглашают. Кроме того, участники написали  и коллективное заявление, которое будет направлено в Генеральную прокуратуру РФ.

Пострадавшие также просят направить фото и видеоматериалы с оппозиционного митинга 12 июня всех жителей Владивостока, где будет видно самоуправство людей в казачьей форме, или откликнуться тех, кто пострадал от их рук.

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