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Общество

Во Владивостоке начался масштабный ремонт улиц по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги»

Во Владивостоке капитально отремонтируют порядка 13 километров дорог
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 27 июня , РИА Vladnews.

В минувшие выходные во Владивостоке началась реализация федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Комплексный ремонт дорожного полотна и пешеходных зон будет выполнен на семи улицах столицы Приморья. На всех участках будет проведён капитальный ремонт дорожного полотна, тротуаров, примыканий и других элементов дорожной инфраструктуры. Главная задача – обеспечить необходимый уровень безопасности дорожного движения и сократить количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на городских улицах.

В этом году отремонтируют улицу Светланскую (от ул. Уборевича до остановки общественного транспорта «ДВГТУ» и от улицы Луговой до остановки общественного транспорта «Гайдамак»), улицу Выселковую, Народный проспект (от Океанского проспекта до транспортного кольца 3-й Рабочей), автомобильные дороги по улицам Верхнепортовой, Гоголя, Всеволода Сибирцева, Фадеева (на участках от ул. Спортивной до дома №1 по ул. Фадеева и от дома №42а до дома №53 по ул. Фадеева).

На ряде объектов ремонтные работы уже начались. На Народном проспекте выполнен демонтаж бордюрного камня, ведётся фрезерование дорожного полотна и подготовка к демонтажу трамвайных путей. Движение на участке Народного проспекта от пересечения с Военным шоссе до кольца 3-й Рабочей частично ограничено.

Демонтаж бортового камня и тротуарной плитки начался на улице Светланской. Дорожные рабочие подрядной организации, выигравшей аукцион на производство работ, выставили необходимые дорожные знаки и ограждения. Следующим этапом станет фрезерование дорожного покрытия и демонтаж трамвайных рельсов.

Кроме того, работы начались на улице Фадеева, где ведётся ремонт пешеходной зоны, фрезерование старого дорожного покрытия и устранения пучин.

«Работы развёрнуты, разработаны графики производства работ и схемы организации дорожного движения. Завершить весь объем ремонтных работ подрядные организации должны в сентябре, - отметил заместитель главы администрации города Владивостока Леонид Вильчинский, - Работы преимущественно проводятся в ночные часы, однако избежать затрудненного движения на ремонтируемых участках дорог нам не удастся. Просьба к автомобилистам - с пониманием отнестись к временным ограничениям».

В рамках реализации федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» во Владивостоке капитально отремонтируют порядка 13 километров дорог (будет заасфальтировано около 170 тысяч квадратных метров дорог, 30 тысяч квадратных метров тротуаров, уложено более 45 тысяч тонн асфальтобетона). В ходе ремонтных работ заменят порядка 30 тысяч бортовых камней.

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