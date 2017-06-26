РИА VladNews объявляет о старте фото-проекта «Горожанин»

Мы ждём интересные фотографии от своих читателей, сделанные во Владивостоке

Владивосток, понедельник, 26 июня , РИА Vladnews.

В преддверии Дня города РИА VladNews запускает конкурс под названием «Горожанин», посвящённый Владивостоку! Присылайте интересные фотографии, сделанные в черте города, на электронный ящик vladnews@inbox.ru.

Конкурс продлится до 7 июля включительно. Несколько наиболее ярких и интересных фотографий украсят полосу газеты «Владивосток». Победитель получит приятные подарки от РИА VladNews. Отдельный подарок в номинации «Выбор редакции» получит автор самого оригинального фото!

К письму необходимо прикрепить ФИО и контактные данные участника. Преимуществом конкурсанта станет небольшой рассказ, приложенный к работе.