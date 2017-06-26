Приставы Приморья случайно поймали находившегося в розыске мужчину

Приморца сдали на руки сотрудникам полиции

Владивосток, понедельник, 26 июня , РИА Vladnews.

Судебный пристав по ОУПДС отдела судебных приставов по Октябрьскому району нашел гражданина, находившегося в розыске по постановлению суда, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УФССП по Приморью.

Выехав в один из населенных пунктов Октябрьского района в целях обеспечения безопасности судебного пристава-исполнителя, судебный пристав по ОУПДС в случайном прохожем узнал человека, который числился в розыске по постановлению судьи. Разыскиваемый ранее судимый приморец являлся обвиняемым в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).

Заметив интерес к себе людей в форме, мужчина поспешил скрыться от исполнителей Закона. Однако сделать это ему не удалось, судебный пристав по ОУПДС, благодаря отличной физической подготовке, догнал рецидивиста.