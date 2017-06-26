Секс улучшает память стариков, - ученые

Специалисты планируют продолжать исследования

Владивосток, вторник, 27 июня , РИА Vladnews.

Американские ученые в ходе исследования выяснили, что секс после 50 лет улучшает мозговую деятельность, сообщает РИА VladNews со ссылкой на oane.ws.

Как оказалось, чем чаще происходит половой акт, тем больше улучшаются когнитивные способности.

Специалисты провели исследование, участниками которого стали 73 добровольца в возрасте от 50 до 83 лет, которые активно ведут половую жизнь. На протяжении определённого периода времени все участники проходили небольшие тесты. Выявлено, что те, кто занимается сексом чаще, демонстрируют более свободную речь, лучше мыслят, имеют хорошую визуальную восприимчивость.

В ближайшем будущем ученые планируют выявить взаимосвязь между регулярным сексом после 50 и хорошей мозговой активностью.