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Общество

Судебные приставы помогли приморцу вернуть домой его сожительницу

Женщина пустилась во все тяжкие
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 26 июня , РИА Vladnews.

Жительница Кавалеровского района Приморского края, не имея постоянного места работы, в течение долгого времени оплачивала алименты на содержание своего несовершеннолетнего ребенка небольшими суммами, от 500 до 1000 руб., в связи с чем накопила задолженность по алиментам около миллиона рублей, сообщает РИА Vladnews со ссылкой на пресс-службу УФССП по Приморью.

После вынесенного судебным приставом предупреждения об административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ, должница ушла из дома своего сожителя и пустилась во все тяжкие, прячась от судебных приставов у своих многочисленных знакомых. Такое положение дел не устроило сожителя алиментщицы и он явился в отдел судебных приставов с просьбой как можно быстрее привлечь нерадивую гражданку к административной ответственности. Мужчина решил, что обязательные работы пойдут на пользу женщине, она перестанет вести разгульный образ жизни и вернется домой. Без лишних разговоров гражданин выдал все адреса, где могла скрываться алиментщица.

Действительно, гражданка была обнаружена по одному из указанных адресов. Поскольку должница так и не приступила к выплате алиментов, судебным приставом был составлен протокол по ст. 5.35.1 ч. 1 КоАП РФ, а мировым судом - назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 30 часов.

После проведения судебным приставом беседы с гражданкой по поводу дальнейших последствий неуплаты алиментов и отказа от исполнения решения суда, должница одумалась, вернулась домой и в назначенный срок приступила к обязательным работам.

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