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Спорт

В полуфинал Кубка конфедераций 2017 вышли сборные Германии и Чили

Сборная России вылетела из турнира
Фото: rfs.ru Фото: rfs.ru
Владивосток, понедельник, 26 июня , РИА Vladnews.

Сборные Германии и Чили по футболу вышли в полуфинал Кубка конфедераций 2017, который проходит в России, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

В матче третьего тура в группе B сборная Германии обыграла Камерун со счетом 3:1. Матч проходил в Сочи.

В это же время в Москве сборные Чили и Австралии сыграли вничью - 1:1.

Таким образом, Германия, набрав 7 очков, заняла первое место в группе. В полуфинале немцы сыграют со сборной Мексики. Второе место с 5-ю баллами в группе заняла сборная Чили, в полуфинале она встретится с Португалией. Полуфиналы пройдут 28 и 29 июня - на стадионах Казани и Сочи.

Из турнира вылетели сборные России, Австралии, Новой Зеландии и Камеруна.

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