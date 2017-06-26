В полуфинал Кубка конфедераций 2017 вышли сборные Германии и Чили

Сборные Германии и Чили по футболу вышли в полуфинал Кубка конфедераций 2017, который проходит в России, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.
В матче третьего тура в группе B сборная Германии обыграла Камерун со счетом 3:1. Матч проходил в Сочи.
В это же время в Москве сборные Чили и Австралии сыграли вничью - 1:1.
Таким образом, Германия, набрав 7 очков, заняла первое место в группе. В полуфинале немцы сыграют со сборной Мексики. Второе место с 5-ю баллами в группе заняла сборная Чили, в полуфинале она встретится с Португалией. Полуфиналы пройдут 28 и 29 июня - на стадионах Казани и Сочи.
Из турнира вылетели сборные России, Австралии, Новой Зеландии и Камеруна.