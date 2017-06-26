Парапетные ограждения на Некрасовском путепроводе во Владивостоке окрашивают в чёрно-белый цвет

Во Владивостоке продолжаются работы по благоустройству

Владивосток, понедельник, 26 июня , РИА Vladnews.

На Некрасовском путепроводе во Владивостоке продолжается ремонт и покраска дорожных ограждений, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Работы выполняются ночью, чтобы не создавать помехи для движения автотранспорта в дневные часы.

Как сообщили в муниципальном учреждении «Содержание городских территорий», дорожные рабочие провели предварительную подготовку парапетных ограждений к покраске – очистку и грунтование антикоррозийными смесями. Часть ограждения уже окрашено в черно-белый цвет. В ближайшее время работы по проспекту 100-летия Владивостока будут завершены и дорожные рабочие приступят к ремонту ограждений по улице Гоголя.

Напомним, что во Владивостоке продолжаются работы по благоустройству. Ежедневно специалисты муниципального предприятия «Содержание городских территорий» по поручению администрации города заняты в наведении чистоты и порядка на улицах города, в парках, скверах, на автобусных остановках и в других уголках города. Ведутся работы по ремонту дорожного полотна, установке и обслуживанию дорожных знаков, нанесению разметки, высадке цветов, прополке клумб и покосу травы.