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Общество

Сексуальные модели вредят рекламе, - ученые

Специалисты узнали, как откровенные образы влияют на бренды
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 26 июня , РИА Vladnews.

Американские ученые в ходе исследования выяснили, как сексуальные образы влияют на рекламу, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Discover.

Специалисты провели 78 исследований, результат которых показал, что из-за эксплуатации откровенных образов, люди не запоминают сами бренды.

По словам специалистов, многие люди даже предпочитают не покупать продукты, в рекламах которых присутствуют сексуальные образы.

Ученые отмечают, что таким образом рекламодатели не привлекают клиентов к своему товара, а, наоборот, отпугивают.

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