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Приморцам напомнили, что летний отдых для некоторых может так и не начаться

Должники ограничены в перемещениях за пределами РФ
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, понедельник, 26 июня , РИА Vladnews.

На начало июня действовали более 12 тысяч постановлений об ограничении права выезда за пределы Российской Федерации, вынесенных судебными приставами в отношении должников, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УФССП по Приморскому краю.

Общая сумма задолженности граждан составила более 4,5 миллиардов рублей.

Треть действующих постановлений вынесено в отношении неплательщиков алиментов. Так, на начало месяца более 4,5 тысяч должников по алиментам ограничены в заграничных поездках. Общая сумма задолженности составила 676 млн. 197 тысяч рублей.

Напомним, что временный запрет на выезд за границу может коснуться тех, чья общая сумма долга по судебным решениям превысила 10 тысяч рублей.

В период летних отпусков во избежание неприятностей при пересечении границы УФССП России по Приморскому краю настоятельно рекомендует жителям Приморья проверять себя на наличие долгов с помощью электронного сервиса «Банк данных исполнительных производств», размещенного на официальном интернет-сайте Управления. Также для проверки информации можно использовать бесплатное мобильное приложение «ФССП», доступное для владельцев мобильных устройств и планшетных компьютеров.

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