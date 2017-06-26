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Общество

Владивостокская школа жилищного просвещения «Управдом» завершила 2016-2017 учебный год

За минувший учебный год горожане получили нужную информацию
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, понедельник, 26 июня , РИА Vladnews.

Во Владивостоке школа жилищного просвещения «Управдом» уходит на каникулы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. В рамках образовательного проекта в сфере ЖКХ в этом учебном году состоялось 68 занятий, из них 41 выездной семинар. Их слушателями стали свыше 3 200 человек.

Организаторы школы – управление содержания жилищного фонда администрации Владивостока и независимая общественная организация «Домовой контроль».

Как сообщили организаторы, за минувший учебный год горожане получили нужную информацию по управлению многоквартирными домами, содержанию общего имущества, организации капитального ремонта и повышению энергоэффективности многоквартирных домов, о лицензировании управляющих организаций, работе городского Учетно-регистрационного центра и по многим другим темам.

«Особое внимание мы старались уделить сложным и проблемным вопросам. Поэтому в повестку дня не один раз включались такие темы, как: расчет общедомовых нужд (ОДН), изменения тарифов и нормативов, – рассказала главный эксперт «Управдома» Наталья Войновская. – Наша задача – помочь активным собственникам жилья разобраться в сложном и постоянно меняющемся жилищном законодательстве, научить их грамотно и эффективно управлять своими домами».

Подводя итоги минувшего учебного года владивостокской школы ЖКХ, нельзя не упомянуть экспресс-курс «Молодой управдом», организаторами которого также выступили УСЖФ и «Домовой контроль». Его восемь занятий состоялись весной текущего года. Сертификат о прохождении экспресс-курса получили порядка 40 человек.

Лекции в этих образовательных проектах читали специалисты администрации города, «Домового контроля», а также приглашенные эксперты в сфере ЖКХ. Это представители Государственной жилищной инспекции, краевого Фонда капитального ремонта, Расчетно-кассового центра ЖКХ города Владивостока, муниципального Учетно-регистрационного центра, инспекций федеральной налоговой службы, Приморской генерации структурного подразделения «Приморские тепловые сети», Приморского водоканала, Дальневосточной энергетической компании и другие. Кроме этого, своим полезным опытом по управлению домами делились представители управляющих компаний и товариществ собственников недвижимости.

Как рассказал председатель общественной организации «Домовой контроль» Роман Ершов, помимо просветительской деятельности школа оказывает реальную помощь людям - после занятий многие горожане обращаются к спикерам за консультациями.

«Кто всерьез решил изменить ситуацию в своем доме в лучшую сторону, приходят после занятий «Управдома» к нам, в «Домовой контроль». Здесь наши юристы помогают горожанам более детально разобраться в ситуации», – отметил Роман Ершов.

«В целом учебный год для «Управдома» прошел успешно. Наша школа – единственная просветительская площадка в Приморском крае, которая разъясняет нюансы в такой сложной сфере, как ЖКХ, регулярно и на бесплатной основе для всех желающих, – рассказала Наталья Войновская. – Мы уже сейчас прорабатываем учебную программу на следующий год с учетом обратной связи от наших слушателей. Каждый раз придумываем новые темы и формы обучения, приглашаем новых спикеров. Наверное, поэтому многие возвращаются к нам снова. Некоторые даже приезжают на наши занятия из других городов, чтобы стать настоящими профессионалами в ЖКХ. Так что хороших всем каникул и до встречи в сентябре».

Следующие занятия традиционно начнутся уже этой осенью. Информация о них будет размещена на официальном сайте администрации города Владивостока.

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