У приморца случился приступ эпилепсии во время похода к судебным приставам

Сейчас жизни подсудимого ничего не угрожает

Владивосток, понедельник, 26 июня , РИА Vladnews.

В здании одного из судебных участков Арсеньева находящимся на посту судебным приставом по ОУПДС была оказана первая медицинская помощь приморцу, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УФССП России по Приморскому краю.

Гражданин, явившейся на судебное заседание в качестве подсудимого, находился в коридоре, где ожидал вызова. Внезапно он почувствовал себя плохо. Оказалось, что у гражданина начался приступ эпилепсии.

Судебный пристав по ОУПДС, вызвав бригаду медиков, немедленно приступил к оказанию первой помощи.

Прибывшая в суд бригада врачей поблагодарила судебного пристава за своевременные и правильные действия по спасению человеческой жизни и здоровья.

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