Житель Приморья прописал у себя в комнате в общежитии 19 иностранцев

По данному факту возбуждено уголовное дело

Владивосток, понедельник, 26 июня , РИА Vladnews.

29-летний житель Уссурийска предстанет перед судом за фиктивную постановку на учет граждан по месту пребывания в жилом помещении, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Установлено, что обвиняемый, в период с февраля по март 2017 года, осуществил фиктивную постановку на учет по месту пребывания 19 иностранных граждан, прибывших из Узбекистана и Таджикистана, в своей комнате в общежитии по улице Блюхера.

Сотрудники полиции выяснили, что фактически по месту регистрации граждане не проживают. Иностранцы пользовались предоставленной возможностью, чтобы избежать привлечения к административной ответственности за нарушение порядка пребывания на территории Российской Федерации.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации».

Проведены необходимые следственные действия. Доказана причастность обвиняемого к совершению преступления.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения. Подсудимому грозит наказание в виде лишении до трех лет.