В Приморье резко понизилась температура воздуха

Во вторник осадков в крае не ожидается

Владивосток, понедельник, 26 июня , РИА Vladnews.

В минувшие выходные в Приморье прошли кратковременные дожди, выпало от 1 до 76 мм осадков, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду. В субботу ночная температура воздуха составила +11…+19 °С. В дневные часы воздух прогрелся до +12…+33 °С. За фронтом вторглась холодная воздушная масса с севера, температура в крае понизилась: в воскресенье ночь стала холоднее на 2–5 градусов, а день на 7–10 градусов.

В ночь на понедельник погоду в Приморье определял антициклон, который способствовал дальнейшему понижению температур. Похолодало до +6…+12 °С. Местами на севере столбик термометров опустился до отметки +2 °С.

Во Владивостоке за выходные дни выпало 2 мм осадков. В субботу воздух прогрелся до +26 °С, в воскресенье было прохладней, +16 °С. Ночные температуры были в пределах +11…+15 °С. Минувшей ночью в городе было без осадков, температура воздуха понизилась до +9 °С.

Сегодня, 26 июня, во многих районах солнечно, ветер слабый. В конце дня в северных районах возможны кратковременные грозовые дожди. Максимальная температура +20…+27 °С, на побережье +14…+19 °С.

Во Владивостоке солнечно, без осадков. Температура воздуха +17…+20 °С.

В ближайшие сутки над Приморьем пройдут фронтальные разделы. В крае по-прежнему будут идти кратковременные дожди, в отдельных районах с грозой. Температура воздуха ночью +6…+15 °С, днем +22…+30 °С, на побережье +15…+21 °С.

Во Владивостоке без осадков, утром возможен туман. Температура воздуха ночью +11…+13 °С, днём +16…+19 °С.