​Во Владивостоке прыгающие по этажам велосипедисты отделались ушибами

Серьезных повреждений спортсмены не получили

Владивосток, понедельник, 26 июня , РИА Vladnews.

В День молодежи прошли соревнования по скоростному спуску на велосипедах — DownMall-2017. Во Владивостоке это зрелищное мероприятие проходило впервые, сообщает корреспондент РИА VladNews.

В России соревнования подобного формата проходило всего три раза: в 2014 году — в Москве, в 2015 году — в Новосибирске и Екатеринбурге.

Велотрек протяженностью 700-метров разместился на четырех этажах ТЦ «Седанка Сити». В соревнованиях приняло участие 37 райдеров, не только из Владивостока, но и Уссурийска, Хабаровска и Мурманска.

Велосипедистам предстояло преодолеть немало искусственно созданных препятствий: трамплинов и «волн» пампа (чередование ям и кочек), резких поворотов и спусков по ступеням. Финишным испытанием был полёт со второго этажа на первый с выездом на улицу. Несколько участников именно на улице падали с велосипедов, прямо в руки стоящей рядом бригады «скорой помощи». По словам врачей, никаких серьезных повреждений спортсмены не получили, отделавших легкими ушибами.

Вообще безопасность на DownMall-2017 была на высоте - трассу оградили забором, о каждом передвижении велосипедистов охране сообщали по рации, а волонтеры свистками предупреждали зрителей о приближении спортсменов. Сами райдеры были полностью экипированы в защиту.

Победителем стал Денис Зарецкий из Владивостока, он разделил призовой фонд в 50 тысяч рублей с земляком Максимом Ушаковым и Александром Воробьевым из Уссурийска.

Организаторами мероприятия выступили молодежный проект "Сам себе велосипед" и Управление по делам молодежи администрации Владивостока.