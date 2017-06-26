Обои вредны для здоровья человека, - ученые

Специалисты провели исследование

Владивосток, понедельник, 26 июня , РИА Vladnews.

Французские ученые в ходе исследования выяснили, что обои вредны для здоровья человека, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Dni24.ru.

По словам специалистов, в материалах обоев могут развиваться опасные микроорганизмы, вызывающие развитие грибковых заболеваний.

Специалисты провели исследования, в ходе которых выращивали на обоях три вида грибков без создания для них благоприятной среды. Результаты показали, что некоторые грибковые микроорганизмы могут выделять в воздух токсичные вещества, вызывающие у людей негативные последствия. Среди симптомов токсичного отравления ученые отметили тошноту, рвоту, головокружение, психические расстройства и депрессию.

Ученые отмечают, что электрические приборы, такие как чайник, могут способствовать развитию грибковых микроорганизмов, создавая для них благоприятные условия. Стоит заметить, что чайник и кофеварка во время работы выделяют пар, который и помогает грибкам размножаться.

Таким образом специалисты выяснили, что зараженными оказываются 40 домов из ста.