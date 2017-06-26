Во Владивостоке в ДТП пострадали 16 человек

За неделю в приморской столице произошло 438 аварий

Владивосток, понедельник, 26 июня , РИА Vladnews.

Во Владивостоке за минувшую неделю произошло 438 аварий; зарегистрировано 287 ДТП с материальным ущербом, составлено 52 европротокола, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. В 11 ДТП пострадали 16 человек.

Всего ГАИ приморской столицы зарегистрировала 2 186 нарушений ПДД. Среди самых распространенных - переход дороги в неположенном месте (579), не предоставление автомобилистами преимущества пешеходам (263) и перевозка детей без специальных удерживающих устройств (84). Также актуальными нарушениями оказались вождение "подшофе" (93) и поездка на авто с тонированными не по ГОСТу стеклами (129). В отношении злостных неплательщиков административных штрафов составлено 48 протоколов. На "встречку" выехали 26 автомобилей.

Инспекторы ДПС остановили 73 любителя "погонять" по Владивостоку. Составлено 352 протокола по фактам нарушения правил парковки. На штраф-стоянку доставлено 382 транспортных средства.

ПДД нарушили 17 водителей автобусов и 54 таксиста.