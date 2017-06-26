Молодой человек вырвал сумку у пенсионерки во Владивостоке

По данному факту возбуждено уголовное дело

Владивосток, понедельник, 26 июня , РИА Vladnews.

В отдел полиции поступило сообщение от 61-летней жительницы Владивостока, которая сообщила, что у нее похитили кошелек с денежными средствами, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции опросили потерпевшую, возможных очевидцев и осмотрели место происшествия. Установлено, что около жилого дома на проспекте Красного Знамени неизвестный мужчина, поравнявшись с заявительницей, вырвал сумку, вытащил кошелек и скрылся в неизвестном направлении. Сумма ущерба составила около 10 тысяч рублей.

В ходе розыска сотрудники полиции задержали 29-летнего ранее судимого местного жителя, который дал признательные показания, пояснив, что похищенные деньги потратил по своему усмотрению.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж, с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья». Злоумышленнику грозит лишение свободы до семи лет. В настоящее время мужчина находится под стражей.