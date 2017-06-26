Сегодня - последний день приёма заявок на конкурс по пропаганде ЗОЖ

Заявки на участие в конкурсе подали уже 12 организаций.

Владивосток, понедельник, 26 июня , РИА Vladnews.

Сегодня, 26 июня, - последний день приёма заявок в администрации Владивостока от предприятий и организаций всех форм собственности на участие в конкурсе по пропаганде здорового образа жизни.

Конкурс проводится администрацией города Владивостока в двух номинациях: «Лучшее мероприятие в трудовом коллективе, содействующее здоровому образу жизни» и «Лучшая акция для населения». Победители и призёры в каждой номинации получат в подарок от администрации города сертификаты на приобретение спортивного инвентаря и оборудования номиналом 30, 20 и 10 тысяч рублей.

Как рассказали в отделе по реализации полномочий в сфере охраны здоровья администрации города, на сегодняшний день заявки на участие в конкурсе подали уже 12 организаций.

Напомним, что заявки принимают до 26 июня по адресу: ул. Ильичёва, д. 15, кабинет 41. Более подробную информацию о конкурсе можно уточнить по телефону: 2614-229.