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Общество

Во Владивостоке «отловили» почти 150 непослушных пешеходов

Люди перебегали и переходили дороги там, где не стоило бы этого делать
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 26 июня , РИА Vladnews.

Во Владивостоке за субботу и воскресенье 24 и 25 июня сотрудники ДПС составили 143 протокола в отношении пешеходов, переходивших проезжую часть в неположенных местах, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Необходимо отметить, что каждое нарушение ПДД пешеходом - это аварийноопасная ситуация, и при плохом раскладе здесь пострадает именно "безлошадный" гражданин.

Всего же во Владивостоке в эти дни произошло 92 аварии, из них 58 - с материальным ущербом, а участники 10 ДТП составили европротоколы. Зарегистрировано пять учетных ДТП, в которых пострадали семь человек.

Во Владивостоке были зарегистрированы следующие нарушения ПДД: 68 эпизодов не предоставления преимущества пешеходам, 89 нарушений правил парковки, 22 эпизода пьяной езды, 2 выезда на "встречку". Инспекторы ДПС составили протоколы по 20 случаям превышения скорости, 37 - по перевозке не пристегнутых детей (чем это может закончиться - РИА VladNews писало ранее), а еще 27 - по тонировке не по ГОСТу.

Ответственность за нарушения ПДД понесут 3 водителя автобусов, 17 таксистов. Попались 7 человек, задолжавших по штрафам ГИБДД.

На штраф-стоянку доставлено 94 транспортных средства.

Всего жители и гости приморской столицы за уикенд нарушили ПДД 510 раз.

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