Приморец без водительского удостоверения устроил ДТП

Есть пострадавшие

Владивосток, понедельник, 26 июня , РИА Vladnews.

В Приморье произошла серьезная авария, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГИБДД Приморья.

Инцидент случился в посёлке Золотари, Находкинский городской округ. Водитель легкового автомобиля не справился с управлением своего транспортного средства и совершил опрокидывание. На момент происшествия в салоне авто находился 17-летний пассажир, который получил травмы в

В пресс-службе ГИБДД Приморья корреспонденту агентства сообщили, что водитель приобрел автомобиль недавно, однако обучения на право управления транспортным средством не прошел.

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