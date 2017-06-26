Просроченное куриное мясо обнаружено в магазинах Приморья

Почти 50 килограммов продукции было изъято

Владивосток, понедельник, 26 июня , РИА Vladnews.

В Артеме было изъято почти 50 килограммов просроченной мясной продукции, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.

Продукция была обнаружена в одном из популярных продуктовых дискаунтеров в торговом зале. В морозильной камере, принадлежащей торговой точке, сотрудниками ведомства было обнаружено почти 50 кг костного куриного полуфабриката с истекшим сроком годности без документов.

Вся продукция была изъята и помешена на изолированное хранение. В настоящее время в отношении дискаунтера проводится административное разбирательство.