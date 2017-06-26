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Приморский политолог рассказал о проблемах администрации края с «ДВ-гектарами»

Павел Наливайко - о вопросе Владимиру Путину
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 26 июня , РИА Vladnews.

Известный приморский политолог Павел Наливайко в эфире программы Андрея Калачинского на радио "Лемма" прокомментировал проблемы с госпрограммой по выдаче "дальневосточных гектаров", сложившиеся в Приморском крае за год реализации закона (с 1 июня 2016 года), сообщает РИА VladNews. Напомним, данный вопрос в ходе "горячей линии" с президентом РФ Владимиром Путиным 15 июня поднял приморец, который на протяжении длительного периода времени никак не может получить заветный участок.

Так, политолог отметил, что с проблемой данного гражданина знакомы все инстанции в Приморье, и сама ситуация стоит на контроле губернатора Владимира Миклушевского - однако вопрос все же никак не решается. При этом проблема началась с того, что часть участка попала на ведомственные земли.

Это, как отметил политолог, одно из свидетельств того, что бюрократическая система Приморского края оказалась не готова к претворению закона о "дальневосточном гектаре" в жизнь. И проблема с гектарами в Приморье носит не односторонний, а многогранный характер.

Так, уже широко известна проблема того, что онлайн-система выбора участков "тяжелая" и требует хорошей скорости интернета. Однако в большинстве муниципалитетов Приморского края (за пределами Владивостока) скорость не только далека от приличной, но и сам интернет может отсутствовать. Поэтому жители Приморья либо обращаются в многофункциональные центры, либо просят помощи у технически продвинутых знакомых, которым с интернетом посчастливилось.

Также в регионе увеличилась нагрузка на специалистов департамента земельных и имущественных отношений: число сотрудников департамента не увеличилось с внедрением закона о "ДВ-гектарах", зато нагрузка на них серьезно усилилась. Как отметил Павел Наливайко, изначально с законом в Приморье сложилось множество проблем - даже глава департамента подала в отставку. С большими проблемами столкнулись и люди, работающие с оформлением и выдачей земли непосредственно:

-  Они этому не учились, - рассказал политолог. - Им просто в приказном порядке спустили сверху методические материалы на 50-100 страниц, по которым надо было за несколько дней начать работать. И вместо того, чтобы усилить людей, помочь им как-то, сразу начали различные проверки - в том числе и прокурорские.

Напомним, согласно свежим данным Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, жители Приморья в основном заинтересованы в индивидуальном жилищном строительстве.

При этом, если в начале апреля губернаторы дальневосточных регионов обязались до 15 июня свести разрыв между числом поданных и одобренных заявок к нулю, то сейчас этот пробел не только не ликвидирован - но и остался на уровне порядка 75%.

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