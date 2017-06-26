В Приморье автомобилист сбил 17-летнюю девушку

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

Владивосток, понедельник, 26 июня , РИА Vladnews.

Авария с участием пешехода произошла в Приморье, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГИБДД Приморья.

Инцидент случился в селе Чугуевка, Чугуевский район Приморского края. Водитель легкового автомобиля при движении задним ходом совершил наезда на девушку 17 лет.

Сотрудниками полиции проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверок будет принято процессуальное решение.

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